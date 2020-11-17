هل يهاجم ترامب إيران قبل انتهاء ولايته؟

ضربة عسكرية أمريكية ضد موقع نووي إيراني. ملف على طاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم تقارير تقول إنه تراجع عن تنفيذها..

وبين التهديدِ والضجيج السياسي تبقى فوهاتُ المدافع موجهة على أهداف في تلك الدولة التي اعتبرتها واشنطن في السنوات الأخيرة سبباً للإرهاب في المنطقة وأذاقتها المرَّ بعقوباتٍ اقتصادية وصفها البعض باللاإنسانية.

لكنها لن تكون نزهةً كما تقول طهران وتحذرُ أن الرد سوف يكون مدويا وشاملا وأكبرَ من قدرة أي إدارة أمريكية على احتمال تبعاته..

ما هي احتماليةُ أن يقدم ترامب في آخر أيام ولايته في البيت الأبيض على خطوة كهذه؟ وهل الحديثُ عن حرب هو محضُ ضجيج سياسي هدفه فرضُ شروطٍ جديدة للحوار أو تعقيدُ العلاقاتِ أمام أي رئيس أمريكي قادم؟

وماذا عن إيران وقدرتِها على مواجهة الشيطان الأكبر حسب وصفها؟ وما هي أورواقها لتغيير تلك السياسة في حال وصول بايدن إلى البيت الأبيض؟

Your browser does not support audio tag.