تركيا.. جزء من الحل أم المشكلة بقره باغ؟

عرضت الرئاسة التركية على البرلمان مذكرة حول إرسال جنود إلى أذربيجان للمشاركة في مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ..

من جانبه أعلن الكرملين أن خطط تركيا لإرسال قوات إلى أذربيجان تأتي بموجب اتفاق بين أنقرة وموسكو لإنشاء مركز مراقبة مشترك للهدنة.

في موازاة ذلك وخلال اتصال هاتفي أكد الرئيسان فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، استعداد بلديهما لتنسيق العمل حول مسألة قره باغ ضمن إطار مجموعة مينسك مع التركيز على أهمية معالجة القضايا الإنسانية العاجلة، بما فيها عودة اللاجئين إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

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