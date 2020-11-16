هل يمكن لأوروبا الدفاع عن نفسها دون أمريكا؟

الاتحاد الأوروبي الحاضنة الأهم لدول ذات ثقل سياسي وعسكري. تم تأسيسه لتعزيز الروابط بين دوله على المستويات كافة..

واليوم ومع تزايد المخاطر من الإرهابِ والصراعات وتغير المعطيات والتحالفات بات السؤالُ ملحاً حول إمكانيات هذا الاتحاد وقوتِه كمركز للقرار العسكري والسياسي في ظل الانقسامات داخلَهُ وعدم حضور واشنطن كلاعب أساسي فيه خلال الأربع سنوات الماضية خاصةً بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حين قال: "لن تحترمنا الولاياتُ المتحدة كحلفاء، إلا إذا كنا جادين في موقفنا وكانت (شؤوننا) الدفاعية ذاتَ سيادة".

هل يشكلُ الاتحادُ تحالفا ذا شأن في حال غياب واشنطن عنه؟ وإلى أي درجة يملك استقلاليةَ القرار؟ كيف سينعكسُ وصولُ المرشح الديموقراطي المنتخب جو بايدن للبيت الأبيض على العلاقات الأوروبية الأمريكية؟





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