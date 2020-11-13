انتخابات أمريكا .. هل خسر ترامب نهائيا؟

وسطَ تشكيكٍ متواصلٍ من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنتائجِ الانتخاباتِ الأمريكية واستقالاتٍ تهز أركانَ إدارتِه

ها هو منافسُه الديمقراطي جو بايدن يحسمُ ولايةَ أريزونا التي كانت جمهوريةً لعقدينِ ونصف، ويحصد أحدَ عشرَ صوتًا جديدًا في المجمع الانتخابي.

تطورٌ لافتٌ يأتي مع تأكيد وكالة الأمنِ السيبراني وأمنِ البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي والمجلسِ التنسيقي الحكومي الخاص بالانتخابات أن انتخاباتِ الثالث من نوفمبر كانت الأكثرَ أمانًا في التاريخ.

فما الذي يعنيه تَبَدُّلُ ثوبِ ولاية أريزونا من اللون الأحمر الجمهوري إلى الأزرق الديمقراطي؟ ثم ما تأثيرُ ذلك على المعركةِ القضائية بين الطرفين؟ وفي أي سياق تأتي موجةُ الاستقالاتِ المتتابعةِ من البنتاغون والأمنِ الداخلي بعد إقالة إسبر؟ وما انعكاسات ذلك على الأمن القومي الأمريكي؟

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