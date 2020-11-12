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السعودية وإيران.. ماذا بعد "فوز" بايدن؟

أخبار العالم

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انتقد العاهلُ السعوديُ الملك سلمان بن عبد العزيز إيران، مؤكدا على خطورة مشروعها الإقليمي الداعمِ للإرهاب والتطرفِ وتأجيجِ نيران الطائفية عبر أذرعها المختلفة

داعيًا إلى اتخاذ موقفٍ حازم يضمن معالجةً جذريةً لسعي حصول طهران على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية.
في المقابل، قال الرئيسُ الإيرانيُ حسن روحاني إن كل المؤشراتِ تدل على أن عهدَ الضغوطِ على طهران في طريقه إلى الزوال وإن شعبَ بلادِه سيشهد نتائجَ طيبة، وذلك في إشارة ضمنية إلى فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.
فإلى أي مدى ترتبط تصريحات العاهل السعودي بنتائج الاستحقاق الانتخابي الأمريكي؟ وما هو شكل العلاقة الإيرانية الأمريكية في عهد بايدن؟ وما الحل الأمثل لوضع حد لصراع النفوذ الإقليمي بين طهران والرياض؟

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