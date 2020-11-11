رئاسة أمريكا.. هل يقلب ترامب النتيجة؟

يزداد الشدُ والجذبُ في المشهد الأمريكي بين المرشح الديمقراطي المنتخب جو بايدن وإدارةِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بايدن الذي اعتبر أن الحزبَ الجمهوريَ يمر بموقف صعب، أكد أن رفضَ إدارةِ ترامب الاعتراف بفوزه لن يغير شيئًا في خطة انتقال السلطة، متعهدًا بإعادة الولايات المتحدة إلى مكانتها الدولية،، أما على الجانب المقابل فيشدد وزيرُ الخارجيةِ الأمريكي مايك بومبيو على أن ترامب لا يزال الرئيسَ الشرعيَ الوحيدَ للبلاد، مضيفًا أن عمليةَ فرزِ الأصوات في انتخابات الرئاسة لم تُستكمل بعد،، وهو أمر ظهرَ جليًا مع إعلان سطات ولاية جورجيا أنها ستعيدُ فزرَ الأصوات يدويًا في الولاية.

فكيف يمكن تفسيرُ هذه التصريحاتِ من المعسكرين؟ وما تأثير ما يجري على الأمن القومي الأمريكي والدور الخارجي للولايات المتحدة؟

Your browser does not support audio tag.