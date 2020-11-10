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كيف تواجه روسيا التطرف والإرهاب؟

أخبار روسيا

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عادت إلى الواجهة مؤخراً محاولات ربط الإسلام والدين الإسلامي بالإرهاب والتطرف بعد ما نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد في فرنسا، وما تلاها من هجمات إرهابية في فرنسا وسويسرا.

وعاد كذلك النقاش بشأن مواجهة هذه المحاولات، وأيضاً مواجهة التطرف الذي يجمع المسلمون على رفضه ورفض أي محاولات لربطه بالإسلام. والدليل على ذلك أن المسلمين في الغرب يعانون بدورهم من هذا التطرف. لكن ما السبيل لمواجهة هذا التطرف؟ هناك دول نجحت بالفعل في ذلك، ويعيش المسلمون فيها جنباً إلى جنب بسلام مع أبناء الديانات السماوية الأخرى. من أهمها روسيا، التي نستضيف اليوم نائب رئيس مجلس الإفتاء فيها روشان عباسوف..

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