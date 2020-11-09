الحوار الليبي في تونس.. ما فرص إنهاء الصراع

مؤتمرٌ جديدٌ للحوار الليبي تستضيفه العاصمةُ التونسية، يهدف لتقريب وجهات نظر الفرقاء بعد سنواتٍ طويلة من الحرب، صدّعت البلاد وقسمتها بين ولاءات منها الداخليُ ومنها الخارجي.

مؤتمرٌ يبني على ما سبقه من جهود للحل وسْط تفاؤلٍ أممي حول مخرجٍ سلمي يكون قاعدةً لإيجاد توافقٍ في الآراء حول ترتيباتٍ بشأن حكومةٍ موحدة تؤدي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادةِ ليبيا والشرعيةِ الديمقراطية لمؤسساتها.. هكذا أعلنت الأممُ المتحدة.

- ماهي فرصُ التوافق في ظل المحاور الداخلية المعادية لبعضها؟ وهل الليبيون وحدهم قادرون على إدارة شؤونهم وتقريرِ مصيرهم؟

- وكيف يؤثر موقفُ الدول الداعمة لهذا الطرف أو ذلك في مسار الحل؟

- وما هي أهم المشكلات التي تقف في طريق هذا الحل؟

أسئلة نناقشها في حلقة الليلة من برنامج اسأل أكثر..

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