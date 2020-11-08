مفكر اقتصادي: أمريكا الآن في مرحلة صعبة

هل انتهى الصراع السياسي بالولايات المتحدة بحسم نتائج الانتخابات الرئاسية؟ وهل سيقبل دونالد ترامب بنتائجها؟ يرى المفكر الاقتصادي طلال أبو غزالة أن أمريكا تشهد أسوأ مرحلة في تاريخها.

سلط المفكر الاقتصادي طلال أبو غزالة الضوء على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وأشار إلى أن أشخاصا يقولون إن الرئيس الأمريكي يعد لانقلاب، وقال: "لا أريد أن اسمي ذلك انقلابا لكن تصريحات ترامب في حملته الانتخابية تشير إلى نيته القيام بإحراءات جذرية في النظام وفي المؤسسة العميقة".

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