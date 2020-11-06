 
مباشر
عاجل
ترامب: يجب على بايدن ألا يخطئ بإعلان الفوز فالإجراءات القانونية بدأت
أبعاد روسية

خبراء: إدلب تتهيأ للحسم

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p3j1

ماذا يحدث في أرياف إدلب؟ ازدادت الساحة عمليات قصف وهجمات الكر والفر مع تكثيف استهداف الفصائل الإرهابية والأخرى المدعومة من تركيا من قبل الطيران الروسي والجيش العربي السوري.

هل تختبر موسكو صبر أنقرة أم أن روسيا وتركيا لا تزالان تهتمان ببقاء اتفاق مارس الماضي بشأن وقف إطلاق النار؟ لماذا يسحب الجيش التركي نقاط المراقبة التركية التي يحاصرها الجيش السوري؟ ما الذي تخشاه تركيا؟ وهل تتهيأ إدلب للحسم العسكري؟ ولكن كيف ومتى؟

هذه وغيرها من المحاور يناقشها أرتيوم كابشوك مع ضيوفه في برنامج "أبعاد روسية" حيث يتحدث من موسكو الخبير بالمجلس الروسي للشؤون الدولية والكاتب في مجلة "مونيتور" كيريل سيميونوف وفي دمشقالخبير الاستراتيجي د. علاء الأصفري

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا