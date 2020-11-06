خبراء: إدلب تتهيأ للحسم

ماذا يحدث في أرياف إدلب؟ ازدادت الساحة عمليات قصف وهجمات الكر والفر مع تكثيف استهداف الفصائل الإرهابية والأخرى المدعومة من تركيا من قبل الطيران الروسي والجيش العربي السوري.

هل تختبر موسكو صبر أنقرة أم أن روسيا وتركيا لا تزالان تهتمان ببقاء اتفاق مارس الماضي بشأن وقف إطلاق النار؟ لماذا يسحب الجيش التركي نقاط المراقبة التركية التي يحاصرها الجيش السوري؟ ما الذي تخشاه تركيا؟ وهل تتهيأ إدلب للحسم العسكري؟ ولكن كيف ومتى؟

هذه وغيرها من المحاور يناقشها أرتيوم كابشوك مع ضيوفه في برنامج "أبعاد روسية" حيث يتحدث من موسكو الخبير بالمجلس الروسي للشؤون الدولية والكاتب في مجلة "مونيتور" كيريل سيميونوف وفي دمشقالخبير الاستراتيجي د. علاء الأصفري

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