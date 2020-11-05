ترامب وبايدن.. نزاع قضائي يلوح في الأفق

تستمر حالة التوتر في الولايات المتحدة مع استمرار عمليات فرز الاصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية...

حملة دونالد ترامب قالت إنها رفعت دعاوى قضائية في كل الولايات التي فاز فيها جو بايدن مؤخرا.. بينما غرد ترامب مطالبا بوقف ما اعتبره عمليات تزوير... كما الغت المحكمة العليا في بنسلفانيا قرارا قضائيا بوقف عد الاصوات، ورفض قاض في ولاية جورجيا دعوى قضائية من حملة ترامب تطلب التأكد من اتباع قوانين التصويت الغيابي... وسط ترقب محموم لاعلان نتائج الولايات المتبقية.. فهل ينجح ترامب في تحويل دفة النتائج الانتخابية عن طريق القضاء.

Your browser does not support audio tag.