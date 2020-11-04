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حملة ترامب تعلن فوزه في بنسلفانيا
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ترامب وبايدن.. من الفائز الحقيقي بالرئاسة؟

أخبار العالم

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لا يزال الغموض يلف نتائج التصويت في عدد من الولايات الأمريكية الرئيسية لتحديد الفائز بالانتخابات، على خلفية تنافس شديد بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وسائل الإعلام أفادت بأن بايدن تمكن من إحداث تقدم طفيف في ولايات ميشيغان و ويسكنسن ونيفادا..
بينما شكك ترامب في عمليات الفرز وتحدث عن إخفاء نصف مليونِ صوتٍ من أصوات ناخبيه في بنسلفانيا.. وقالت حملته الانتخابية إنها ستطلب إعادة فرز الأصوات في ولاية وسكنسن ... وسبق ذلك تهديدات باللجوء الى القضاء للطعن في قرار فرز الأصوات القادمة عبر البريد بعد يوم الانتخابات..
فما هي مآلات الوضع الحالي.. مع ازدياد التوتر وتصريحات التشكيك .. وتمسك كل طرف بحقه في الفوز؟   

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