السباق إلى البيت الأبيض.. السيناريوهات

لحظةُ الحسم تقترب.. وساعاتٌ قليلة تفصلنا عن معرفة سيد البيت الأبيض ما بين المرشحين الرئيس الحالي دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

بايدن أكد في ساعات الرمق الأخير على أهمية التصويت مخيراً الناخبين بين مساري الظلام والغضب أو الأمل والوحدة، أما ترامب فشدد من فرجينيا على أنه لم يفكر بعد في خطاب التنازل أو القبول.

-فكيف يمكن تقييم المشهد الانتخابي في ظل احتدام المنافسة بين الرجلين؟

وما الهدف من إصرار ترامب على تكرار تصريحاته حول الانتخابات المزورة؟ وهل يمكن التنبؤ بموعد صدور النتائج؟ وكيف يمكن تفسير تقارب المرشحين في الولايات المتأرجحة بحسب استطلاعات الراي اليوم؟

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