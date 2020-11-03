أكاديمي: خطاب معاداة روسيا في أمريكا إلى التراجع والدولة الأمريكية إلى الانعزال بعد انتخابات الرئاسة

بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.. كيف ستكون العلاقات الروسية الأمريكية؟ ماذا بشأن خطاب الكراهية لروسيا الذي كان يتبناها الديمقراطيون؟

ماذا وراء الهستيريا إزاء كل ما هو روسي وتعليق كل الخطايا على شماعة موسكو وبوتين في كل المناسبات؟ ما هو الهدف الحقيقي وراء خطاب الرهاب من روسيا وهل سيتوقف إن فاز جو بايدن بالرئاسة؟ وإذا فاز ترامب: هل ستستمر سياسة العقوبات العقيمة ضد روسيا؟ كيف تؤثر الأزمات الداخلية في الولايات المتحدة على نهجها على الصعيد الدولي وهل لا يزال مفتاح الزعامة العالمية بيد واشنطن؟

هذه المحاور يناقشها أرتيوم كابشوك في "أبعاد روسية" مع كبير الباحثين بمعهد الولايات المتحدة وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية الدكتور فلاديمير فاسيلييف.

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