ترامب أم بايدن.. من يحسم معركة الرئاسة؟
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يصوت الناخبون الأمريكيون لاختيار الرئيس الجديد للبلاد في انتخابات تشهد منافسة محتدمة بين الرئيس دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في عدد من الولايات المتأرجحة..
يجري ذلك في ظل تعزيزات أمنية استثنائية خاصة في العاصمة واشنطن وحول البيت الأبيض تحسبا لاحتجاجات محتملة بين أنصار الرئيس الحالي، دونالد ترامب، ومعارضيه..
نحو مئة مليون ناخب شاركوا في التصويت المسبق عبر البريد بسبب جائحة كورونا.. وترفض حملة ترامب احتساب الاصوات التي تصل بعد يوم الانتخابات مهددة باللجوء للقضاء.