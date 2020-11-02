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الجزائر.. الموافقة على التعديل الدستوري

أخبار العالم العربي

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أعلن في الجزائر عن نتائج التصويت في الاستفتاء على التعديل الدستوري الذي تقول السلطات إنه سيؤسس لجزائر جديدة ويلبي مطالب الحراك الشعبي

وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء ثلاثة وعشرين فاصل سبعة بالمئة،  في نسبة اعتبرت ضعيفة.. وقد صوت نحو ستة وستين فاصل ثمانية بالمئة من الناخبين بنعم لصالح مشروع الدستور الجديد.. يأتي ذلك بعدما عبر عدد من الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية عن رفضهم لمشروع الدستور الجديد... بينما انبرت مجموعة أخرى من الاحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني للدفاع عن هذا المشروع..

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