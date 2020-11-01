ما هي التغييرات التي قد تطرأ على السياسة الخارجية الأمريكية بعد الانتخابات الرئاسية؟

كيف ستكون السياسة الخارجية لواشنطن بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟ وهل سيتغير موقف الولايات المتحدة إزاء الكثير من قضايا العالم في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن؟

ماذا يمكن أن يتغير في سياسة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في حال فوزه بفترة رئاسية ثانية؟

المفكر الاقتصادي العربي أبو غزالة أجرى تحليلا للمناظرة التي عقدها ترامب وبايدن الأسبوع الماضي، وقدم نظرته للتغيرات التي قد تطال السياسية الخارجية الأمريكية، والكيفية التي ستنعكس بها نتيجة الانتخابات على العالم العربي.

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