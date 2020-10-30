 
مباشر
اسأل أكثر

هجوم فرنسا.. هل تراجع أوروبا سياسة الهجرة؟

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1z1

غلق أبواب أوروبا في أوجه المهاجرين وإعادة النظر في كيفية التعامل مع الملف

دعوات جديدة بلهجات متفاوتةِ الحدة تبنتها العديد من الأطراف داخل فرنسا وخارجها بعد هجوم إرهابي على مدينة نيس أودى بحياة ثلاثة أشخاص في وقت تشير فيه بعض المعلومات الجديدة حول هوية منفذ الهجوم إلى إمكانية أن يكون بتخطيط من الخارج وسط تزايد المخاوف من هجمات متطرفين عادة ما ينسبون أنفسهم للمسلمين ،، خطاب لا يتوافق مع رسالة وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان التي وجهها للعالم الإسلامي ومن ينتمي إليه من الفرنسيين قال فيها إن فرنسا هي بلد التسامح
فهل تضطر باريس إلى تشديد إجراءات الهجرة خوفا مما تصفه بالإرهاب الإسلاموي ؟ وكيف يمكن احتواء التصعيد وسط ضغط يعانيه المسلمون في الداخل بعد كل هجوم إرهابي جديد ؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتأثر علمانية الدولة بخطاب الكراهية والتطرف من الجانبين؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا