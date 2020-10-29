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مصدر أمني تونسي ومصدر بالشرطة الفرنسية: المشتبه به التونسي في هجوم نيس هو إبراهيم العويساوي
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هجوم نيس.. الإرهاب يضرب فرنسا مجددا

أخبار العالم

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الإرهاب يضرب فرنسا مجددا  هجوم بسكين أودى بحياة ثلاثة أشخاص في مدينة نيس جنوب البلاد

بعدها بساعات تعلن الشرطة قتلها لمسلح هدد المارة في مدينة أفينيو لتعلن حالة التأهب القصوى في البلاد أما خارجها فتلقي السلطات السعودية القبض على شخص اعتدى على حارس القنصلية الفرنسية بآلة حادة.
وضع جعل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعلن مضاعفة عدد الجنود لحماية المعابد والمدارس مع دعوة الفرنسيين للاتحاد في وجه الإرهاب مؤكدا أن دولته ستحافظ على قيمها الخاصة بالحرية وعدم الرضوخ بينما وجه وزير خارجيته جون ايف لودريان ما وصفها رسالة سلام للعالم الإسلامي مع التركيز على أن فرنسا بلد التعايش
فهل تتجه باريس نحو موجة عنيفة من التطرف ؟ وكيف يمكن للخطاب الرسمي أن يتحكم فيها ؟ وما مدى ارتباط التطورات الداخلية التي تشهدها فرنسا بمواقفها وسياساتها الخارجية ؟

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