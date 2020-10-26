أزمة الرسوم المسيئة.. سجال أردوغان وماكرون

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة بالعربية، تزامنا مع الأزمة التي أثيرت بشأن الرسوم الكاريكاتورية

أنه لا شيء يجعله يتراجع أبدا مضيفا أن بلاده تحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام و لا تقبل خطاب الحقد متعهدا بتشديد حملته على ما وصفه بالاسلام الراديكالي .

في الاثناء جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوته نظيره الفرنسي للخضوع لفحص عقلي، وسط تفاقم الأزمة بين البلدين على خلفية تصريحات أردوغان المسيئة لماكرون. وجاءت هذه التصريحات بعد يوم على استدعاء باريس سفيرها لدى أنقرة على خلفية تصريحات مماثلة .

تضامن أوروبي مع باريس ..ودعوات في العالم الاسلامي لمقاطعة المنتجات الفرنسية وسط حملة استنكار لاعادة نشر الرسوم .