ماذا سيحدث بعد تفوق الصين على الولايات المتحدة اقتصاديا؟

من المعروف أن الاقتصاد هو المحرك الرئيسي للسياسة والقرارات السياسية وللعلاقات بين دول العالم، فماذا سيكون موقف الولايات المتحدة بعد صدور تقرير دولي أظهر تفوق الصين عليها اقتصاديا؟

سلط المفكر الاقتصادي طلال أبو غزالة الضوء على مجموعة تقارير، آخرها تقرير لصندوق النقد الدولي، أظهر أن الصين تخطت الولايات المتحدة وأصبحت الاقتصاد الأكبر في العالم.

وتساءل أبو غزالة عن رد فعل واشنطن على تقرير الصندوق؟ وهل تم إصداره عن عمد لإعطاء الولايات المتحدة ذريعة لاتخاذ إجراء ما ضد الصين؟

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