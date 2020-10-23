تطبيع السودان وإسرائيل.. ما مكاسب ترامب؟

كما وعد ترامب، دول عربية جديدة تطبع واحدة تلو الأخرى مع إسرائيل..

السودان ثالث هذه الدول بعد الإمارات والبحرين.. الرئيس ترامب عراب عملية التطبيع يؤكد أن خمس دول عربية أخرى على الأقل، بينها السعودية، ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.. فيما الأطراف الفلسطينية اعتبرت الاتفاق طعنة جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني وخيانة لقضيته..

بالتفاصيل نبحث الليلة عن أسباب اتساع دائرة التطبيع العربي مع إسرائيل؟ وعن دور ترامب ومكاسبه الانتخابية؟

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