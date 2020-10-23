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السودان يطبع علاقته مع إسرائيل.. من التالي؟

أخبار العالم العربي

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أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان رسميا في بيان مشترك عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما

ونصّ البيان المشترك على أن الاتفاق المبرم يقضي بإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين إسرائيل والسودان مع التركيز مبدئيا على الزراعة..
وقال  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترمب إنه يتوقع انضمام دول كثيرة لاتفاقات السلام خلال المرحلة المقبلة.. بينما اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية الاتفاق طعنة جديدة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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