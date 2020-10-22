انتخابات أمريكا.. ومزاعم تدخل روسيا مجددا

قبيل ساعات من بدء المناظرة الرئاسية الأخيرة بين ترامب وبايدن، تم طرح ورقة مزاعم التدخل الروسي في السباق الانتخابي للبيت الأبيض مجددا.

مدير الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف اتهم موسكو وطهران باتخاذ إجراءات للتدخل في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن روسيا تحاول الحصول على بيانات للناخبين الأمريكيين. بدورها، قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن موسكو هي الطرف الأكثر سوءًا في مسألة التدخل بانتخابات الرئاسة.. في المقابل، الكرملين ندد بالمزاعم الأمريكية مؤكدا أن لا أساس لها من الصحة، وأنها تأتي في سياق اقتراب موعد الانتخابات. بالتفاصيل سنتحدث اليوم عن توقيت الاتهامات وانعكاسها على الانتخابات؟ وما مدى التعويل على المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن كفرصة أخيرة للتأثير على الناخب الأمريكي؟

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