تكليف الحريري.. لبنان يعود للمربع الأول؟

أسفرت الاستشارات النيابية الملزمة في لبنان عن تكليف رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري بتأليف الحكومة المقبلة بعد حصوله على أصوات 65 نائبا مقابل ثلاثة وخمسين لم يسموا أحدا..

وأعلن الحريري عزمه على وقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أنه سينكب على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، وتنفيذ الاصلاحات التي جاءت في المبادرة الفرنسية التي زكتها الكتل النيابية..

فهل يتجاوز الحريري العقبات التي أدت إلى اعتذار سلفه مصطفى أديب؟ وهل سينجح في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة دوليا ضمن توافق وطني داخلي؟

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