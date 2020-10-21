مناورات إيرانية تحاكي الحرب.. ما الهدف؟

ما لبث ستار العقوبات الأممية أن أسدل على إيران بما يتعلق بشراء وتصدير الأسلحة حتى أعلن جيشها عن مناورات "سماء الولاية تسعة وتسعون" والتي تمتد على رقعة تساوي نصف مساحة الجمهورية..

فما الذي تريد طهران أن تقولَه من خلال ذلك وهل هي بالفعل قادرة على شراء أو حتى تصدير الأسلحة في ما تعيشه من ضيق اقتصادي هي وحلفاؤها؟

وكيف ترى واشنطن هذه التحركات في منطقة الخليج وهي التي تؤمن بأقسى درجات العقوبة فقط مع إيران؟

في المقابل هل المبادرة الروسية الهادفة لبلورة خطوات ترمي إلى وقف التصعيد وإقامةِ نظام فعال للأمن الجماعي في الخليج قادرة على تحقيق ذلك بالنظر إلى علاقاتها المتوازنة في المنطقة ؟

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