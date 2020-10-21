رسائل السيسي.. سنواجه الانتهاكات في المتوسط

خلال محادثات ثلاثية جمعته بالرئيس القبرصي ورئيس الوزراء اليوناني شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة الرد على ما وصفه بالسياسات الاستفزازية التي تقوض الاستقرار شرق المتوسط

مع تكثيف التشاور من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

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رسائل الرئيس المصري التي بدت موجهة لتركيا في سياق توتر متصاعد شرقي المتوسط، تزامنت مع دعوة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إلى جعل اتفاق اليونان وتركيا على آلية لخفض التوتر وتجنب مخاطر الصدام العسكري منطلقا لحل الخلافات في المنطقة.

فمها هي دلالات رسائل السيسي من نيقوسيا في هذا التوقيت؟ وما انعكاساتها على مساعي المصالحة وطي صفحة الخلافات بين أنقرة والقاهرة؟