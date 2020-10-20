الرؤوس النووية.. موسكو وواشنطن للتوافق؟

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية استعداد واشنطن للانخراط الفوري في مباحثات مع الجانب الروسي لاستكمال اتفاقية الحد من التسلح النووي..

جاء ذلك بعد إعلان موسكو استعدادها لـتجميد مشترك مع الولايات المتحدة لعدد رؤوسهما النووية من أجل تمديد سريان معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية التي تقترب من انتهاء مفعولها..

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح تمديد معاهدةِ ستارت الجديدة الخاصةِ بتقليص الترسانة النووية مع الولايات المتحدة لمدة عام بشكل غير مشروط... فما هي آفاق التوافق بين الجانبين لتمديد العمل باتفاقية ستارت الجديدة.

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