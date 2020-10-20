ترامب والسودان.. رفع العقوبات دون تطبيع؟

بعد نحو ربع قرن من العقوبات الاقتصادية أعلن الرئيس الأمريكي نيته رفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، بعد دفع تعويضات مالية لضحايا الهجمات الارهابية من الأمريكيين.

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الخرطوم من جانبها وبعد الترحيب بإعلان ترامب وتحويل التعويضات المالية إلى الجانب الأمريكي سارعت على لسان وزير الخارجية عمر قمر الدين إلى نفي وجود أي علاقة بين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب بملف التطبيع مع إسرائيل، مشيرا إلى أن طريق العودة إلى المجتمع الدولي ما زال طويلا.. فيما قالت وزيرة المالية هبة محمد علي إن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب له فوائد فورية، وأخرى بعيدة المدى..

فما هي تفاصيل صفقة رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب؟ وما مدى ارتباط توقيت الخطوة بحسابات ترامب الانتخابية؟