مفكّر سياسي ألماني: الغرب يريد احتكار كتابة التاريخ

على هامش الدورة السنوية لمنتدى فالداي للحوار الدولي الذي يسبر غور عالم ما بعد جائحة كورونا كان لنا لقاء مع أحد أبرز المفكرين السياسيين في أوروبا الكاتب الألماني ألكسندر رار.

يحاوره أرتيوم كابشوك حول العلاقات بين روسيا وأوروبا، وهل تأثرت الشراكة الاستراتيجية بين برلين وموسكو بفضيحة تسميم أليكسي نافالني، وما أهداف حروب البروباغاندا التي حلَّت محلّ التغطية الصحفية الموضوعية ومن يمارس التضليل الإعلامي.. روسيا أم الغرب؟ ومن يسعى إلى الزج بألمانيا إلى مسلسل تصعيد ضد موسكو نفسياً وتاريخياً؟ وما هي الأبعاد الجيوسياسية للأزمة السورية بالنسبة لموسكو والغرب، خاصة بعد مرور خمس سنوات على الدخول الروسي عسكرياً على خط الأزمة؟

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