نزاع قره باغ.. ما هدف أردوغان الحقيقي؟

اتهم رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان تركيا بتقديم أسلحة متطورة لأذربيجان والسعي من خلال الحرب في قره باغ للسيطرة على خطوط إمدادات الغاز إلى أوروبا..

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من جانبه وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات شديدة اللهجة لدول مجموعة مينسك محملا إياها المسؤولية عن تقديم دعم عسكري لأرمينيا في نزاع قره باغ.

وفيما تستمر الاتهامات المتبادلة بخرق الهدنة بين طرفي الصراع، أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان استعدادهما لعقد لقاء في موسكو أو أي مكان آخر، وذلك بموازاة صدور بيان من الخارجية الروسية يؤكد استمرار العمل على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.

فما حقيقة وأهداف الاتهامات الأرمينية لتركيا بالسعي للهيمنة على مسارات إمداد الغاز نحو أوروبا؟ وما هي فرص السلام بعد إبداء قادة البلدين استعدادهما للحوار في موسكو؟