هل بدأ ترامب يغير سياسته تجاه أردوغان؟

العلاقات الأمريكية التركية تواجه تحديا جديدا على خلفية الأزمة في قره باغ..

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقول إن تدخل تركيا في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان زاد الخطر في المنطقة.. ويعرب عن أمله في أن تستطيع أرمينيا الدفاع عن نفسها.

بالتوازي دانت الولايات المتحدة بشدة تشغيل تركيا منظومات الصواريخ "إس-400" روسية الصنع، وحذرت من "تداعيات محتملة وخيمة" لهذا الإجراء على العلاقات الأمنية بين البلدين.

فإلى أين تتجه العلاقات بين الحليفين اللدودين؟

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