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السودان والتطبيع .. هل يفعلها ترامب؟

أخبار العالم

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ملف التطبيع السوداني مع إسرائيل يقترب من خواتيمه، مجلسا السيادة والوزراء السوداني يجتمعان للتوصل إلى قرار نهائي

 مع انتهاء المهلة الأمريكية التي أعطيت للخرطوم ليختار تطبيع العلاقات مع تل أبيب مقابل حزمة حوافز، بينها رفع اسم البلاد من القائمة الأمريكية للإرهاب وتلقي مساعدات مالية واقتصادية.
اجتماع يتزامن مع إقرار الكنيست الإسرائيلي معاهدة السلام مع الإمارات، وتأكيدات على توقيع اتفاق وشيك مع السودان، رغم وجود خلاف كبير داخل السلطة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يتبنى العرض الأمريكي ويعتبره فرصة سانحة والمكون السياسي الذي يرفض ربط ما يعتبرها قضية مبدئية بجملة امتيازات.
هذان الموقفان نبحثهما مع ضيفينا

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