نزاع قره باغ .. لماذا ترى تركيا الحل عسكريا؟

تصعيد خطير تشهده المواجهة المسلحة بين باكو ويريفان، قوات أذربيجانية تضرب معدات عسكرية داخل أراضي أرمينيا في ضربة وصفتها بالاستباقية

لترد القوات الأرمنية بأنها تحتفظ بحق الرد في استهداف أي منشأة عسكرية في أذربيجان

سياسيا اتهمت يريفان أنقرة بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تحريض أذربيجان على مواصلة القتال، وبأن موقفها يهدف إلى توسيع نفوذها في منطقة جنوب القوقاز.

بالتوازي يصدر موقف روسي لافت حيث كشف وزير الخارجية سيرغي لافروف وجود خلافات ملموسة بين موسكو وأنقرة بشأن قضية قره باغ، مؤكدا أن بلاده لم تعتبر تركيا حليفا استراتيجيا، على الرغم من الشراكة معها في مسائل مختلفة.

ما حدود التصعيد؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟ وما المخرج السياسي والعسكري للأزمة؟

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