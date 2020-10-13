لبنان وإسرائيل.. ما بعد ترسيم الحدود؟

في ظل ترقب بدء مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل برعاية أممية،

يعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن أمله بأن تسفر هذه المفاوضات عن حل منصف يحمي حقوق بلاده، ويحرص عون على التشديد بأنها ستكون تقنية فقط وتنحصر في بحث ترسيم الحدود البحرية.

وفيما تغيب المواقف الواضحة للقوى السياسية وفي مقدمتها حزب الله، ترشح أنباء عن رفض الحزب لتعاطي قصر بعبدا مع هذا الملف وخشية من أن يخدم مسار تطبيع العلاقات مع إسرائيل لاسيما في هذه المرحلة، فيما تكشف مصادر أخرى أن المفاوضات تجري بغطاء من ثنائي أمل حزب الله ولن تقتصر على المسائل العسكرية بل تشمل قضايا سياسية.

فما آفاق هذه المفاوضات وماحدودها؟

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