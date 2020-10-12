تركيا وشرقي المتوسط ​​.. ما هدف العودة للتصعيد

بعد هدوء حذر على مستوى التصريحات والتحركات في عرض البحر، يعود التوتر إلى شرق المتوسط مع قرار تركيا إعادة سفينة التنقيب "ريس عروج" لتنفيذ مهامها في المنطقة.



الخارجية اليونانية أدانت الخطوة واعتبرتها تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليميين ودليل جديد على أن تركيا غير جديرة بالثقة وغير صادقة في رغبتها بالحوار.

تطورات تتزامن مع محاولة أثينا وأنقرة تحديد موعد للمحادثات لنزع فتيل الخلاف بين الحليفين الأطلسيين.

فهل هو توجه نحو التصعيد؟ ومن يتحمل مسؤوليته؟ وما مصير المفاوضات

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