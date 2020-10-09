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باكو ويريفان تتفقان على البدء بعملية تبادل الأسرى فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ في قره باغ.
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حرب قره باغ.. مشاورات موسكو وفرص التهدئة

أخبار العالم

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مأساة إنسانية في جمهورية قرة باغ غير المعترف بها تبحث موسكو سبل إنهائها مع الطرفين الأرميني والأذربيجاني من خلال التوصل إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات

وذلك وسط خلافات يقر كل الوسطاء بأنها معقدة للغاية وهو ما يظهر في تصريحات المسؤولين من الطرفين.. ففي الوقت الذي تحدث فيه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن عدم استبعاد الحل العسكري للنزاع قالت أرمينيا إنها أبلغت فرنسا بتواصل المعارك وهو ما دفع باريس لإبداء تفاؤل حذر بشأن إعلان قريب للهدنة
فهل يمكن للوساطة الروسية أن تحقق اختراقا في طريق وقف التصعيد بين الطرفين ؟ وكيف يمكن إقناع الطرفين باستبعاد الحل العسكري؟ وما مدى واقعية المخاوف من تدويل الأزمة نتيجة اختلاف المصالح؟

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