عقوبات جديدة ضد إيران.. ماذا يريد ترامب؟

قبل نحو ثلاثة أسابيع على نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمضي إدارته في نهج تشديد العقوبات على إيران.

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أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على ثمانية عشر مصرفا إيرانيا، وأصدرت أمرا بوقف تحويلات لمؤسسات مالية .. الإجراء الذي يهدف لعزل النظام المالي الإيراني قوبل في الداخل الأمريكي بتحذيرات من تداعيات غير مقصودة على حياة المدنيين مع احتمال أن يدفع تشديد الخناق على طهران إلى تصاعد الهجمات على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.

الرئيس الإيراني حسن روحاني في تعقيبه وصف العقوبات الجديدة بالدعاية السياسية المحلية في الولايات المتحدة.. بينما دان وزير خارجية محمد جواد ظريف استهداف آخر قنوات الدفع مقابل واردات الأدوية والأغدية.