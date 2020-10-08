ما وراء رفض ترامب المناظرة الافتراضية؟

سجال حول موعد وشكل مناظرة دونالد ترمب وجو بايدن المقبلة..

المرشحان للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية وبرغم خلافاتهما التقيا على مطلب التأجيل بعد رفض الرئيس الأمريكي مناظرة افتراضية قال إنها ستكون مضيعة للوقت.. وفيما تطرح التساؤلات حول مصير هذه مناظرة المرشحين للرئاسة تستمر أصداء مناظرة نائبيهما المحتملين التي بدت لجمهور الناخبين أهدأ وأكثر وضوحا.

فما الذي سيغيره تأجيل المناظرة الثانية إن حدث، ولصالح من ؟ وكيف يمكن لكل مرشح تدارك ما اعتبره متابعون انحدارا في المستوى؟ وإلى أي مدى ستحدد مناظرة بنس وهاريس شكل المناظرات المتبقية؟