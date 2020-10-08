هل وجود تركيا عسكريا بالخليج عامل استقرار؟

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حديث صحفي على أن وجود قوات بلاده في قطر يخدم الاستقرار والسلام في الخليج بأكمله، ولا يجب أن يزعج إلا من يخططون للفوضى.

تصريحات أردوغان خلال زيارته الثالثة للدوحة هذا العام والثانية في غضون ثلاثة أشهر، تتزامن مع تحديات اقتصادية جمة تواجهها أنقرة وتراجع قياسي في قيمة العملة المحلية، مع بوادر حرب اقتصادية تفرضها دول عربية بقيادة المملكة العربية السعودية بعد دعوة من رئيس الغرفة التجارية عجلان العجلان إلى المقاطعة الشاملة للبضائع والمنتجات التركية على كل المستويات.

فما هي حقيقة دوافع زيارة الرئيس التركي لقطر؟ وهل يعتبر الوجود العسكري التركي عاملا للاستقرار أم دافعا للتوتر وتعميق صراع التوازنات في الخليج؟