هجوم ديمقراطي على ترامب.. ما الأوراق؟

جدل حول خطر يتعرض له المشاركون في المناظرات التي تسبق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية بالموازاة مع دعوات مرشح الديمقراطيين جو بايدن لتأجيل المناظرة الثانية

والتي ستجمع بايدن بالرئيس دونالد ترمب عقب إصابته بفيروس كورونا وكل ما أثير حول تعامله وحملتِه مع المرض، هذه العوامل وأخرى جعلت من مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس المقبل كامالا هاريس ومايك بنس تكتسي الأهمية الأكبر لمناظرة مماثلة في تاريخ الانتخابات الأمريكية

فأي تأثير ستحدثه مناظرة هاريس وبنس على استطلاعات الرأي ولصالح من؟ وهل يستغل الديمقراطيون ما وُصف بالتساهل في تعامل الجمهوريين مع إصابة الرئيس بكورونا؟ أم أن ترمب قد ينجح في استعطاف أصوات المتأرجحين بعد تجربته مع المرض؟