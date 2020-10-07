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نزاع قره باغ.. ما حقيقة نقل تركيا للمرتزقة؟

أخبار العالم

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بموازاة القتال المستمر على الأرض في جمهورية قره باغ غير المعترف بها يتواصل مسلسل الاتهامات المتبادلة إقليميا

فبعد تحميل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان تركيا مسؤولية تجدد المعارك من خلال تحريضها ودعمها لباكو، اتهم رئيس أذربيجان إلهام علييف حكومة يريفان بمحاولة تدويل النزاع وإشراك دول أوروبية، مشددا على ضرورة ألا يخرج النزاع عن حدود أرمينيا وأذربيجان.
هذا وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للوفاء بالتزاماتها أمام أرمينيا كحليف في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مشيرا إلى أن الأعمال القتالية الآن لا تجري على أراضيها.
من جانبه أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن جنيف وموسكو ستستضيفان في الأيام القريبة مفاوضات بشأن تسوية النزاع في قره باغ.

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