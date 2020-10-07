هكذا تغلبنا على فيروس كورونا مخالفين القواعد المتبعة عالميا. شهادة بروفسور في المشفى الجامعي بموسكو

في هذه الحلقة نستوضح من البروفسور سيمون ميتسكيبليشفيللي سر نجاح العلاج الذي اتبعه أطباء المشفى الجامعي بموسكو..

وبما اختلفت طريقة العلاج هذه عن توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة الروسية. إذ اشتهر البروفسور ميتسكيبليشفيللي في روسيا في ربيع عام 2020 كأول أخصائي بأمراض القلب يستعمل طريقة ناجحة في معالجة مصابين بمرض كوفيد - 19 حيث لم تتعدي نسبة الوفيات في المركز الطبي التابع لجامعة موسكو الرسمية التي يعمل نائبا للمدير العام فيها الواحد بالمئة رغم صعوبة الحالات التي كان يجري تحويل المرضى على إثرها الى المشفى الجامعي.



