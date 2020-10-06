شبح كورونا.. ما سر عودة الوباء بقوة؟

من جديد عادت أرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا للارتفاع بشكل حاد في العديد من دول العالم تزامنا مع بداية موسم الخريف.

دول كثيرة بدأت تراجع إجراءاتها وتعيد سياسات الإغلاق الجزئي والتباعد الإجتماعي سعيا لكبح جماح الفيروس الذي بدأ يوسع انتشاره من جديد وسط مخاوف من تداعيات ذلك على الاقتصاد والحياة العامة وترقب مستمر للقاحات الجديدة التي مازالت قيد الاختبار.. فهل العالم أمام موجة ثانية؟ أم هي الموجة الأولى ضعفت وتشتد من جديد.. وماهي انعكاسات ذلك سياسيا واقتصاديا وصحيا؟ وما الذي ينتظر البشرية في قادم الأيام؟