ترامب.. ما وراء التطمينات بشأن كورونا؟

انهالت الانتقادات على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تصريحاته المطمئنة بشأن كورونا..

فبعد خروجه من المشفى حيث تلقى علاجا ضد كوفيد تسعة عشر، نزع ترامب كمامته فور عودته إلى البيت الأبيض داعيا الأميركيين إلى عدم الخوف من الفيروس. وفيما كشف كبير أخصائي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة عن احتمال أن يمر الرئيس الأمريكي بمرحلة تتفاقم فيها حالته الصحية، دار الحديث عن طبيعة العلاج الذي خضع له ترامب.

نسأل أكثر اليوم عن كورونا في البيت الابيض.. كيف يمكن قراءة الطريقة التي خرج بها الرئيس الأمريكي من المشفى العسكري؟ وهل يسيس ترامب فعلا فيروس كورونا حسب ما تحذر رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي؟