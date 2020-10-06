أزمة قره باغ: محاولات إضفاء صبغة دينية للنزاع والانفراج قريباً

مواقف دولية قلقة تدعو إلى الوقف الفوري للمواجهات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ تتوالى يوماً بعد يوم.

إلا أن طرفي النزاع قد عضا على أصابع بعضهما لبعض دون تقديم أي تنازلات. على هذه الخلفية مجموعة مينسك الدولية المعنية بهذا الملف (موسكو - واشنطن - باريس) هبَّت إلى التحرك دبلوماسياً. هل ستؤتي جهودها الحثيثة ثماراً وهل يهدأ دوي المدافع والصواريخ؟ هل يمكن أن تنشر روسيا قوات حفظ السلاح تابعة لها في الإقليم المضطرب؟ الرئيس الأرمني نيقول باشينيان ألمح إلى ذلك، ولكن تحت أي شروط؟ ماذا بشأن إصرار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على "إنهاء الاحتلال الأرمني" لناغورني قره باغ؟ ما هو الدور التركي في الأزمة القوقازية وماذا يقول مدير الاستخبارات الخارجية الروسية عن مخاطر هذا النزاع؟

هذا الأسئلة يطرحها أرتيوم كابشوك على ضيوفه في برنامج "أبعاد روسية" د.ستانيسلاف تشيرنيافكسي، مدير مركز الدراسات ما بعد السوفييتية بمعهد موسكو للعلاقات الدولية ود.ألكسندر كارافايف، الباحث بمعهد الاقتصاد التابع لأكاديمية العلوم الروسية