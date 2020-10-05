حرب أذربيجان وأرمينيا.. كيف سيكون الحل؟

على وقع استمرار المعارك وأصوات الرصاص، يدخل إقليم قره باغ المتنازع عليه في نفق التعقيدات والمواجهة بعيدا عن أي تهدئة تلوح في الأفق.

حدة التصعيد تزداد في ظل التأكيد الأذربيجاني على إمكانية حل الأزمة عسكريا وحديث قوات قره باغ عن انسحاب تكتيكي في مناطق بالإقليم...

نسأل أكثر اليوم عن قره باغ... ما خيارات أرمينيا لمواجهة الشروط الأذربيجانية لاستئناف أو بدء المفاوضات؟ وهل تلجأ يريفان لأطراف دولية لمواجهة الدعم التركي لباكو؟ وكيف يمكن تقييم الدور الدولي في حل هذه الأزمة؟ خاصة بعد الدعوة الروسية الفرنسية المشتركة طرفي النزاع في الإقليم بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار؟