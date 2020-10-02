الصراع في قره باغ.. ما رؤية أذربيجان للحل؟

دون مقدماتٍ تجددت المعاركُ في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا.

وسرعان ما بدأت أصواتٌ دوليةٌ تدعم هذا الطرف أو ذاك كتركيا مثلا التي أعلنت تحيزها الكامل سياسيا وعسكريا مع باكو.. فيما أطراف أخرى تدعو للتهدئة والعودة إلى طاولة الحوار للوصول لحل سياسي يحترم القانونَ الدولي والإنساني ويجنب الطرفين خسائرَ في العتاد والأرواح..

لماذا تجددت هذه المعارك وكيف ترى باكو الحل وما هي شروطها للتفاوض؟ وهل نحن أمام أزمة طويلة الأمد؟

أسئلة سنناقشها في برنامجنا نيوزمييكر لهذا اليوم مع مساعد رئيس أذربيجان للشؤون الخارجية حكمت حاجييف مباشرة من العاصمة باكو.