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أردوغان وصراع أذربيجان وأرمينيا .. ما الدور؟

أخبار العالم

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ليس التوتر في ناغورني قره باغ هذه المرة كالتوترات السابقة في آخر السنوات، أو لا يشبه أي صدام بين أذربيجان وأرمينيا منذ بداية التسعينيات.. بيد أن العامل المحدد أكثر لملامح التوتر القائم هو حالة الاصطفاف الشديد التي جعلت تركيا تلقي بثقلها في دعم أذربيجان عوض دعم الحوار، إضافة إلى ما ترمى به من اتهامات بعضها موثق لدى دول بالأدلة عن نقل مرتزقة سوريين إلى إقليم قره باغ للمشاركة في القتال هناك.. فهل تسعى أنقرة للحسم من خلال خطواتها هذه أم أنها ستؤدي إلى تأجيج الصراع من جديد وهو يقترب من إكمال قرن من الزمان؟

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