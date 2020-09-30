هل تغلق واشنطن سفارتها في بغداد؟

رغم عدم حسمها الجدل المحيط بتواجدها العسكري في العراق أثارت الولايات المتحدة جدلا أكبر حول تواجدها الديبلوماسي هناك

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أكد أن الهجمات المتكررة بالصواريخ جعلت البعثات الدبلوماسية لدى بغداد تفكر في المغادرة وأولها بعثة واشنطن .. وبينما أكدت السلطات العراقية قدرتها على حماية الهيئات والمؤسسات الدبلوماسية لديها تُطرح تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تثق فعلا في قوات هي من دربها ؟ أم أنها تحاول قطع الطريق أمام أي ثغرة أمنية قد تضعف خططها لاستهداف الفصائل المسلحة ؟ وما انعكاسات كل هذه التطورات على علاقات بغداد الإقليمية والدولية تحديدا مع واشنطن وطهران ؟